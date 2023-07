Vittefleur. Le lac de Caniel pour se ressourcer ou s'amuser dans l'eau et en dehors

La mer n'est pas l'unique endroit pour se dorer la pilule au bord de l'eau cet été. La plage de sable du lac de Caniel le permet aussi. L'été, la baignade est surveillée dans un certain périmètre. Une structure gonflable avec un trampoline et un parcours d'obstacles flottent sur l'eau. Pour les plus petits, l'équivalent terrestre existe également. Autre activité : l'incontournable descente de 1,2 km en luge. Parmi les plaisirs nautiques, la base de loisirs propose la location de kayaks, de paddles et de pédalos pour naviguer sur le lac, sans oublier le téléski nautique.

Caniel permet aussi de s'évader de la vie quotidienne. "On aime bien aller en bord de mer, mais le lac de Caniel a ce petit côté sympathique, avec la forêt juste à côté, explique Eddy Marneur, habitant de Cany-Barville. On a laissé nos enfants à la plage (du lac) qui profitent de la fraîcheur de l'eau, pendant qu'on fait notre petit tour pour se détendre après une journée de travail."

Pratique. Les activités sont ouvertes entre 11 h et 19 h tous les jours cet été. Tous les tarifs sur lacdecaniel.fr.