Caen Basket Calvados. Un nouveau logo pour un nouveau chapitre

La saison du CBC vient à peine de se terminer que la prochaine est déjà en préparation. Après avoir échoué en demi-finale des playoffs d'accession à la Pro B, le CBC souhaite ouvrir une nouvelle page de son histoire, en lien avec le nouveau Palais des sports, afin de retrouver la Pro B dès la saison prochaine.

Nouveau palais, nouveau logo, nouvelles couleurs

"Nous entrons dans un nouveau Palais des sports avec des couleurs et une ambiance qui vont probablement être différentes. Nous souhaitons nous approprier pleinement ces lieux. Nous avons choisi les couleurs noir et blanc pour représenter notre identité, car l'intérieur du nouveau Palais des sports est décoré dans ces tons", explique Loïc Adriaenssens, président du CBC.

Fini également les couleurs bleu et rouge sur le maillot, les joueurs arboreront désormais des maillots aux couleurs blanc et noir sur les terrains, afin de correspondre parfaitement à cette nouvelle identité visuelle. Conscient que le changement de couleurs et de logo risque de susciter des réactions parmi les supporters, Loïc Adriaenssens précise : "Je vais laisser à chacun le soin de s'approprier avec plaisir ou déplaisir ce changement. Tout comme j'avais moi-même un avis sur le logo précédent, voire celui d'avant. Ce n'est pas un simple désir de changer pour changer, mais une volonté de s'harmoniser avec l'endroit où nous allons."

Huit joueurs sur le départ

"Je souhaite rajeunir l'effectif. Cette saison, nous avons eu six joueurs de plus de 33 ans", souligne Stéphane Eberlin, l'entraîneur caennais. Bryson Pope, Florian Thibedore, Moïse Diame, Demond Watt, Joel Awich, Tyere Marshall, Baba Soma Samake et Rida El Amrani sont donc tous sur le départ. Parmi les joueurs en fin de contrat, seul Lucas Veraghe voit son avenir en suspens. "Rien n'est acté, des discussions sont en cours entre lui et moi. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus", précise son entraîneur.

L'effectif s'articulera autour des quatre joueurs qui seront présents de manière certaine la saison prochaine : Yanik Blanc, Carl Ona Embo, Mounir Bernaoui et Parfait Njiba. Aucune recrue n'a été annoncée par le club, mais les objectifs que le groupe devra atteindre ont été évoqués. "L'idée est de construire un groupe avec de la fraîcheur, ayant un véritable objectif où tout le monde est concerné. Nous voulons viser cette montée", précise Stéphane Eberlin. De bon augure pour susciter l'excitation des supporters quant à l'annonce des nouvelles recrues.