Basket (NBA). Ces Manchois qui suivent le championnat américain : des matchs à heure française… la nuit !

Avec sa casquette et son jogging, Marin Chenu, 19 ans, de Granville, incarne à merveille le fan de sports. Le jeune homme suit assidûment la NBA, le championnat américain de basket, depuis qu'il est au collège.

Une passion arrivée presque par hasard

Il le confesse lui-même, son engouement pour le basketball américain est né d'un coup : "J'ai vu des highlights [vidéos des meilleures actions de matchs, ndlr] d'un joueur et ça m'a fait trop adorer ce sport." Le joueur en question ? DeMar DeRozan, actuellement aux Chicago Bulls. C'est le coup de foudre. Dès la classe de quatrième, Marin suit des matchs de NBA chaque nuit. Le Granvillais est "fatigué" le lendemain en cours, mais la passion est trop forte. Il ralentit tout de même le rythme en arrivant en études supérieures, dans une certaine mesure : "Maintenant, si je suis fatigué, soit je mets un réveil pour regarder le match et je me rendors, soit je regarde le replay le lendemain."

Des matchs plus spectaculaires qu'en France

Le jeune homme ne s'intéresse que peu au basket français. "Je pense que c'est pour le spectacle", explique Marin. Quant à ses préférences, "c'est un peu comme au foot, il y a plein de gens qui vont suivre la Premier League et pas le foot français". Marin a même influencé ses amis, comme Swan Harivel, 20 ans. Quand on lui demande pourquoi lui aussi s'est mis à suivre la NBA, il y a un an de cela, sa réponse ne tarde pas : "Bah, Marin… qui m'envoie tout le temps des TikTok, des posts Instagram sur le basket, donc je me suis dit que j'allais commencer à suivre, ça a l'air pas mal".

Grâce à des réseaux sociaux très actifs et des vidéos YouTube de faits de jeu accessibles gratuitement, la NBA continue de prendre de l'ampleur sur les autres continents. Un exemple ? Paris a déjà accueilli deux rencontres de NBA, en 2020 et 2022.