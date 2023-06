Rouen. Le groupe rouennais Captain Sparks & Royal Company sur la scène de l'Armada

C'était une première pour ces musiciens rouennais du groupe Captain Sparks & Royal Company. Samedi 10 juin, ils se sont produits sur la scène des concerts de la Région Normandie à Rouen, lors de l'Armada 2023. "C'était l'opportunité de jouer devant beaucoup de monde et Rouen, c'est la ville d'où l'on vient, donc il y avait une émotion supplémentaire", livre Antoine Rigaud, chanteur du groupe. Ce concert était aussi l'occasion pour ces musiciens de présenter leur deuxième et nouvel EP intitulé Objectif lune, sorti le 12 mai dernier. "Ça fait quelques mois qu'on prépare notre set pour la tournée de cet été. C'était un bon crash test", assure le chanteur.

"On est certains de présenter notre projet à ceux qui ne nous connaissent pas"

"C'est rare qu'on ait la chance de se produire sur une scène aussi importante. D'habitude, on la monte et on la démonte", lance Antoine Rigaud en souriant. Jouer devant le public de l'Armada a aussi permis au groupe de faire découvrir son style de musique. "Notre fil rouge reste la chanson à texte, mais notre style musical est à la croisée des chemins entre la chanson française et le hip-hop avec des influences latines", affirme-t-il. Et justement, avec ce public à la fois national et international, "on est certains de présenter notre projet à des personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne sont peut-être même pas susceptibles d'écouter notre genre de musique d'habitude", ajoute-t-il. Pour le groupe, "l'Armada a été l'une de nos plus grosses scènes, même si le 29 juin prochain, on se produira au festival Aluna en Ardèche, après Orelsan, qui lui aussi est normand". En effet, Captain Sparks & Royal Company a l'habitude d'être en tournée. "On fait pas mal de festivals l'été, devant 100 à 5 000 personnes", mais "jamais beaucoup plus, du fait qu'on reste un groupe régional en développement".

Petit à petit, "on commence à accéder à des scènes de plus en plus importantes, comme l'Armada qui a été une première pour nous", explique Antoine Rigaud. Ce qui plaît surtout au groupe, hormis de se produire en live, "c'est aussi les rencontres, les échanges et le réseau qui permettent de grandir petit à petit. C'est très important pour un groupe en développement comme le nôtre". Pour les Normands qui souhaiteraient les rencontrer, plusieurs dates sont déjà prévues dans leur calendrier, comme le 21 juin à Gournay pour la fête de la musique, le 23 juin à Pavilly et le 25 juin à Sotteville-lès-Rouen, à l'occasion du festival des arts de la rue Viva Cité. La prochaine étape des musiciens de Captain Sparks & Royal Company ? Sortir leur tout premier album.