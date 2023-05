Manche. La Marine nationale recrute près de chez vous

Tous les ans, la Marine nationale recrute 4 000 femmes et hommes âgés de 16 à 30 ans, de la 3e au bac+5, dans 80 métiers accessibles à tous. En fonction de leur niveau d'études, les jeunes sont formés à un métier dans l'un des 12 domaines d'activité : maintenance et mécanique, aéronautique navale, navigation, opérations navales, sécurité, systèmes d'information…

Un recrutement local

Depuis 2019, la Marine nationale offre la possibilité à des jeunes âgés de 17 à 29 ans de vivre une première expérience professionnelle près de chez eux, comme par exemple dans la Manche. "Le recrutement local garantit aux jeunes une stabilité géographique pendant la durée de leur premier contrat de 2 ou 4 ans", explique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. À l'issue de ce premier contrat, ils pourront confirmer leur implication et leur détermination à servir et s'engager pour une carrière plus longue au sein des unités de la Marine et être déployés sur "un large spectre de missions sur toutes les mers du globe".

Maître Sylvain, conseiller en recrutement du Centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA), détaille les différentes possibilités :

Il est possible de devenir marin-pompier sur la base navale de Cherbourg, guetteur sémaphoriste dans l'un des 14 sémaphores de la Manche et de mer du Nord, d'occuper des postes en manœuvre et navigation ou d'agent polyvalent de restauration…