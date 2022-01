Dictée d'Ela : 500 élèves contre les leucodystrophies

La 6eme édition de la dictée d'Ela, un texte de l'écrivain Guillaume Musso, était lue par le joueur de football professionnel du Stade Malherbe, Grégory Leca. Le gymnase de l'Instution avait, pour l'occasion, était aménagé afin d'accueillir ces élèves de 6eme, 5eme, 4eme et 3eme. Une fois corrigée, la dictée ne comptera toutefois pas dans la moyenne des enfants.



En novembre, ils participeront également au cross "Mets tes baskets et bats la maladie". Ces deux événements ont pour objectif de faire connaître les leucodystrophies et de récolter des fonds pour la recherche.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire