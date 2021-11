Des cartes postales pour l’emploi

Il y avait des cartes postales pour parler de ses vacances. Depuis le début du mois de juin, il y a celles qui récapitulent les différentes choses à savoir, et à faire, lorsque l’on veut trouver un emploi. Ce sont des cartes à thème, en quelque sorte. Des cailloux blancs laissés par un petit poucet pour trouver, ou retrouver, le chemin du travail.

L’idée, c’est André Nestasio, un retraité se partageant entre Rouen et Yvetot, qui l’a eue. “Ces cartes sont là pour provoquer l’emploi, pour inciter à faire le premier pas et à entamer une démarche”, explique l’inventeur de ces fameuses cartes postales. Ces dernières, qui seront vendues 3 € la série dans certaines maisons de la presse, sont un condensé des fondamentaux de la recherche d’emploi. Et en la matière, André Nestasio s’y connaît puisqu’il a travaillé pendant de nombreuses années au Pôle Emploi. “C’est la modeste participation que j’ai eu envie d’apporter à la reprise économique”, conclut-il dans un sourire.