Cinéma. Evénement : le film Donjons & Dragons, inspiré du légendaire jeu de rôle, sort bientôt

Donjons & Dragons est le pionnier des jeux de rôle sorti dans les années 70. Il a été popularisé pour les jeunes générations dans la série Stranger Things de Netflix. Un nouveau film s'inscrivant dans cet univers va sortir. Il s'agit de Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs, en salles le mercredi 12 avril.

Un voleur plutôt beau gosse et une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action. Au casting, vous retrouverez Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Hugh Grant...

Le film sera proposé en avant-première dans toute la France du dimanche 9 au mardi 11 avril. Retrouvez toutes les infos sur www.donjonsetdragons-lefilm.fr