Football. Just Fontaine, légende de l'équipe de France, est mort

Just Fontaine, figure du football français, est mort ce mercredi 1er mars à l'âge de 89 ans. L'ancien attaquant tricolore est entré dans la légende en inscrivant 13 buts lors de la Coupe du monde 1958. Il a fait le bonheur des Bleus (30 buts en 21 matchs) et du Stade de Reims (1956-1962).

13 buts en une Coupe du monde, un record

Fils d'un père français et d'une mère espagnole, Just Fontaine nait à Marrakech, alors sous protectorat français, en 1933. A 20 ans, il est recruté par l'OGC Nice et rejoint l'équipe de France en décembre 1953. Pour sa première sélection, il inscrit trois buts. En 1956, le Stade de Reims, orphelin de Raymond Kopa parti au Real Madrid, s'offre Just Fontaine qui permet à son équipe de remporter le championnat de France deux ans après. Il termine alors meilleur buteur avec 34 buts. La même année, l'équipe de France atteint les demi-finales de la Coupe du monde en Suède lors de laquelle Just Fontaine marque 13 buts. Il devient le meilleur buteur sur une seule phase finale de Coupe du monde. Le record n'a depuis jamais été battu. Une performance qui lui permet de monter sur le podium du ballon d'Or (3e).