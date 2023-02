Cadeaux. Gagnez tous les jours vos places de concert pour voir Jenifer avec Tendance Ouest

Gagnez vos deux places pour assister aux concerts de Jenifer en Normandie.

Après la sortie de son nouvel album n°9 à l'automne, Jenifer fait son grand retour sur scène dès mars 2023 lors de son n°9 Tour !

Une occasion de présenter son nouveau projet, aux sonorités pop et vintage… comme un retour aux sources. Un nouvel album lumineux, qui ne sera que plus fabuleux en live. C'est accompagnée de nombreux musiciens, d'une scénographie à couper le souffle et dans une ambiance survoltée, que Jenifer vous emmènera faire la fête sur son n°9 Tour.

Le n°9 Tour s'arrête au Zénith de Rouen le 9 mars et au Zénith de Caen le 17 mars.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque jour du lundi 6 au vendredi 10 février, dans Normandie Matin, avec Alex et Laure.