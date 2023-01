Calvados. Franck Dumas, ex-entraîneur du SM Caen, condamné à un an de prison ferme

L'ancien joueur et entraîneur du SM Caen Franck Dumas a été condamné par la cour d'Appel de Caen, mercredi 25 janvier, à deux ans de prison dont un an ferme pour fraude fiscale et organisation d'insolvabilité. "Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d'appel de Caen a déclaré M. Franck Dumas coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement des impôts pour les années 2011, 2012 et 2013, organisation de son insolvabilité et dissimulation des sommes perçues", précise la cour.

Un probable pourvoi en cassation

En 2017, Franck Dumas avait été condamné en instance à trois ans de prison dont 10 mois avec sursis. Absent lors des dernières audiences et au chômage depuis son licenciement du club congolais du Tout-Puissant Mazembe en octobre 2022, il pourrait se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat, pour une nouvelle révision de sa peine.