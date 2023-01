Alençon. Handi'Chiens recherche des familles d'accueil pour éduquer des chiots

Le centre Handi'Chiens d'Alençon recherche des familles d'accueil. Après une première période d'éducation au centre, les chiots sont confiés à ces familles volontaires et bénévoles, pour les éduquer et les sociabiliser durant seize mois, avec passage à Handi'Chiens tous les quinze jours, entre cours de psychologie canine et mises en pratique. L'association fournit le matériel nécessaire l'éducation du chiot et prend en charge ses soins vétérinaires et son alimentation.

Devenir famille d'accueil, c'est aussi veiller au bien-être et à la santé du chien, assurer une présence continue à ses côtés, s'engager à suivre les méthodes choisies par l'association pour la formation des chiens (méthode positive et dans le jeu). À terme, ces chiens sont destinés à accompagner des personnes handicapées ou vulnérables.

En maison ou en appartement, avec des enfants ou d'autres animaux, les familles tentées par cette aventure doivent contacter le 02 33 29 51 26 ou contact.alencon@handichiens.org