Bonne table à Caen. La Foglia, des pizzas au four à bois

Une pizzeria peut en cacher une autre. Au 27 rue Caponière à Caen, Corentin Grisez a ouvert La Foglia à la place de la pizzeria Chez Tino. C'est "par pur hasard" qu'il a découvert le métier de pizzaïolo en juillet 2020, "en allant dans la pizzeria en bas de chez moi", explique-t-il, habitant de la place de la République. Deux ans plus tard, il ouvre sa première affaire à seulement 23 ans.

Une trentaine de pizzas à la carte

En entrant dans le restaurant, on ne peut passer à côté de son four à bois. Il occupe quasiment la moitié de la salle. "Et pourtant, c'est un petit four !", sourit le jeune entrepreneur. Il peut cuire quatre pizzas en même temps, en deux minutes top chrono.

À la carte, pas moins de 26 pizzas sont proposées. Il y a les plus classiques comme la Calzone, la Margherita la Quatre fromages, mais il y a aussi l'Andria, la plus vendue avec sa burrata di buffala, ou encore la Calabria et sa spianata piccante, une sorte de chorizo italien. J'opte pour la Regina, en formule du midi. L'offre vaut le coup. Comptez 16,90 € pour une pizza, une boisson et un dessert. Je choisis une base au pesto vert. Sinon, c'est base sauce tomate ou crème fraîche. La pâte est fine et aérée en bouche. J'apprécie quand la pâte n'est pas trop cuite. "Je prépare ma pâte deux jours avant, que je laisse maturer en chambre froide", ajoute Corentin. En mangeant, vous le voyez préparer votre pizza. Je me régale et j'ai même du mal à engloutir mes dernières bouchées.

La pizza Regina.

Chaque mois, il y a la pizza du moment. En janvier, place à la pizza raclette.

Pour le dessert, j'ai le choix entre une glace artisanale ou une tartelette au citron. Il a été dévalisé du reste. Glace caramel pour moi, ça suffira. Je reviendrai pour goûter la pâtisserie "surprise" de la carte, un gâteau qu'a concocté le boulanger d'en face.

La Foglia fait aussi des pizzas à emporter.

Pratique. La Foglia, 27 rue Caponière. Ouvert le midi lundi et mercredi, le soir samedi et dimanche, midi et soir le mardi, jeudi et vendredi. Tél 09 88 31 09 74.