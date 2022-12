[Photos et vidéos] Coupe du Monde. Douche froide dans les rues de Caen après la finale France-Argentine

Malgré la pluie, le froid, le vent, ils étaient nombreux à avoir bravé les éléments, prêts à faire la fête. Ce dimanche 18 décembre se disputait la finale de la Coupe du Monde de football au Qatar entre l'Argentine et la France donc. La fête dans les rues de Caen ils l'ont faite, mais ont fini par déchanter.

Les parapluies étaient de sorties pour suivre une finale de Coupe du Monde, plutôt inédit chez nous ! - Lilian Fermin

Chauffés à blanc, les supporters sont vite redescendus d'un étage alors que l'Argentine écrasait les Bleus durant la première période.

Mais dans un rebondissement comme seul le football connaît, l'équipe de France est revenue à la marque. Doublé de Kylian Mbappé, son nom est scandé par toutes les terrasses du port de Caen. Tout le monde retrouve alors le sourire, et on y croit, la France va le faire.

Finalement, c'est Lionel Messi qui marque le premier durant les prolongations. Pas de quoi abattre les Normands, qui poussent et font du bruit, protégés, légèrement, du froid par leurs doudounes. Ça fonctionne, puisque les hommes de Didier Deschamps se voient attribuer un nouveau pénalty en leur faveur. Quand Kylian Mbappé a inscrit son triplé égalisant à nouveau, un véritable vent de folie s'est emparé de Caen, et de la France tout entière on l'imagine sans mal.

Pétards, trompettes, feu d'artifice digne d'un 14 juillet, tout était réuni pour pousser les Bleus jusqu'au sacre. Malheureusement, lors d'une séance de tirs au but stressant au plus haut point les spectateurs, ce sont bien les Argentins qui se sont imposés (3-3, 4-2 tab). La troisième étoile attendra.

Existe-t-il quelque chose de plus stressant qu'une séance de tirs au but pour un sacre mondial ?

Forcément extrêmement déçus, certains ont refait le match sous la pluie pendant de longues minutes. Beaucoup sont immédiatement partis, afin de se mettre bien au chaud.