Rouen. Une Saint-Sylvestre sous le signe de l'humour avec Denis Maréchal

L'humoriste se prépare à une soirée marathon pour le samedi 31 décembre avec trois représentations de son one man show dans la soirée, à Rouen.

Un comédien polymorphe

Denis Maréchal est une figure familière du petit écran. S'il a marqué les esprits pour une courte apparition dans le rôle de l'eunuque dans la truculente série Kaamelott d'Alexandre Astier en 2006, Denis est toujours très régulièrement sollicité pour des tournages : "Je viens d'ailleurs de finir celui de la série de Cécile Bois Le goût du crime dont la diffusion est prévue en 2023 sur France 3, j'ai aussi fait une apparition dans Camping paradis qui sera visible sur TF1 et, sur scène, j'ai pu participer au show À nous Molière : quatre pièces de Molière que nous avons jouées à la Michaudière et qui vont être retransmises en replay sur Mycanal." Avec un planning bien chargé, Denis Maréchal ne néglige pas pour autant la scène : "Le jeu bien sûr diffère, je m'offre plus de liberté sur scène et je suis bien plus sobre face caméra."

Du sketch au stand-up

Denis a l'humour dans le sang : une véritable vocation depuis ses années lycée. "J'ai commencé la scène en 2006 avec des sketchs de situation. Puis, j'ai effectué un revirement complet en 2012 à partir de mon 3e spectacle. Désormais, je m'adresse directement au public, avec lequel j'interagis constamment." Cette transition s'est opérée grâce au concours de l'humoriste Florence Foresti, qu'il sollicite pour la mise en scène de ce 3e spectacle : "Nous nous sommes connus au lycée en 1986 à Lyon, nous avions déjà tous les deux pour point commun notre goût prononcé pour l'humour et nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Cette collaboration artistique m'a donné un nouvel élan. Ce sont exclusivement mes textes mais son regard m'a permis de fluidifier le discours et d'apporter plus de précision à mon jeu d'acteur." Au Théâtre à l'ouest, Denis présente un spectacle qu'il a imaginé en 2018 : "Denis maréchal sur scène c'est un spectacle très personnel car je suis seul à travailler à l'écriture et à la mise en scène." Présenté à Rouen l'été dernier, le nouvel an lui donne l'occasion d'une performance marathon : "Jouer le spectacle trois fois dans la même soirée, c'est vraiment inédit comme défi, avoue-t-il avec enthousiasme. Mais comme il y a beaucoup d'interactions et d'impros, chaque performance est unique et c'est aussi en fonction du public !" Denis Maréchal entre en scène en confiant au public ses interrogations : "Je joue les candides, je questionne notre environnement quotidien et le monde dans lequel on baigne : l'intérêt pour les selfies, l'usage du survêtement chez les jeunes, les sites de rencontres, les réseaux sociaux et des sujets plus profonds comme la quête du bonheur et la transmission." Avec toujours beaucoup d'autodérision, l'humoriste part de l'intime pour arriver à l'universel et séduit par son humour bienveillant.

Pratique. Samedi 31 décembre spectacle à 19 h, 21 h et 23 h, Théâtre à l'ouest de Rouen. 38 € theatrealouest.com. Menu du jour de l'an 45 € sur réservation.