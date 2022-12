[Insolite]. Un pull Saint James offert au président américain Joe Biden

C'est Noël avant l'heure ! Jeudi 1er décembre, Joe Biden, le président américain, est reparti de son dîner avec Emmanuel et Brigitte Macron les mains pleines de cadeaux.

Des cadeaux de Normandie

Parmi les souvenirs, des produits made in Normandie ont été offerts selon BFM TV, comme un pull de la maison Saint James ainsi qu'un disque en Vinyl et en CD de la bande originale du film de Claude Lelouch "Un homme et une femme" (1966), dont certaines séquences ont été tournées à Deauville. De son côté, Jill Biden, l'épouse du président américain, a reçu deux œuvres littéraires françaises : un exemplaire de "Madame Bovary", de Gustave Flaubert, et un recueil d'essais écrits par Albert Camus.

La visite d'État sur le territoire américain a duré trois jours, du mardi 30 novembre au vendredi 2 décembre.