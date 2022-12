Cotentin. Guillaume et ses bêtes... oubliées ! 

Chevreaux, moutons, ânes, chevaux, canards, lapins, oies, poules… Cela pourrait être une ferme comme toutes les autres, mais celle-là ne l'est pas tout à fait. On appelle cela un conservatoire : La Ferme pédagogique qu'a créée Guillaume de Lestrange, à Vauville, en bord de mer, en a le titre depuis qu'il a mis en œuvre cet espace avec la complicité de son ami Bruno Paysant, éleveur de cobs normands dont la famille est installée depuis toujours au pied des falaises de La Hague.

Depuis sa création en 2018, la ferme fait des émules : il en existe une autre semblable près de Caen, et le château de Canisy, en centre-Manche, s'essaye lui aussi désormais à l'exercice qui consiste à valoriser et promouvoir les races normandes, dont certaines, à force de ne pas être utilisées, sont en voie d'extinction et menacées à terme de disparaître complètement de nos paysages. Un comble dans une région comme la nôtre, qui a dessiné son histoire par la richesse de son agriculture et de ses animaux.

À une époque aujourd'hui révolue, mêmes les Anglo-Normands se tournaient vers la Manche pour venir acheter sur place les oies de nos fermes, réputées excellentes et dégustées à l'occasion notamment des fêtes de Thanksgiving. Cette pratique a disparu depuis belle lurette.

Des cobs de La Hague

pour les Jeux olympiques 2024 ?

C'est l'une des raisons, mais pas la seule, qui a poussé Guillaume, et avec lui les défenseurs des races normandes oubliées, à s'organiser. Le jeune patron des Travailleurs de l'Amer, la brasserie des Pieux, vient tout récemment d'être nommé président de la Fédération des races normandes. La structure a été portée sur les fonts baptismaux, encouragée par le Conseil régional de Normandie.

Un plan d'actions triennal est mis en place pour aider à la valorisation des races oubliées, avec à la clef la création d'un emploi pour organiser et promouvoir la filière. Les races normandes peuvent offrir des débouchés insoupçonnés. Un exemple : pourquoi ne pas proposer chez nous, dans La Hague, un dispositif de randonnée équestre avec les ânes et les chevaux du Cotentin ? Autre suggestion : l'utilisation des chèvres des fossés, une race réputée comme particulièrement rustique, pour aider à l'entretien des landes de La Hague, que gère aujourd'hui le Conservatoire du littoral. Tout aussi innovant et surprenant : pourquoi ne pas faire appel aux cobs normands pour constituer les patrouilles de police montée lors des prochains Jeux olympiques qui en auront besoin ? Pas si bêtes, les races normandes oubliées !