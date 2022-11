Cadeaux. Tendance Ouest vous offre 500 € de chauffage !

Les températures baissent, le chauffage est allumé, Tendance Ouest va régler votre facture d'énergie (quel que soit votre moyen de chauffage : électrique, fioul, gaz, bois, pompe à chaleur).

Deux tirages au sort vous permettront de gagner un chèque chauffage de 500 € : vendredi 25 novembre et vendredi 2 décembre.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 25 novembre et vendredi 2 décembre, entre 7 h 30 et 8 heures, dans Normandie Matin, avec Alex et Laure.