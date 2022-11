Lisieux. Fuite de gaz dans le centre-ville, des personnes évacuées ou confinées

Une canalisation de gaz a été abîmée au matin du jeudi 10 novembre, au niveau de la rue Pont-Mortain à Lisieux, lors de travaux. Un périmètre de sécurité autour de la médiathèque a été établi, et des habitants et commerces ont été évacués. D'autres étaient confinés. La Ville a ouvert l'espace Victor Hugo pour accueillir au chaud ceux qui ne savaient pas où aller.

La route a été évidemment fermée à la circulation et un gros dispositif de secours a été mis en place, comprenant pompiers, policiers et employés de GRDF. Vers 12 h 30, le périmètre de sécurité a été levé. Les habitants évacués ont pu retourner chez eux et les commerçants dans leur boutique.

Deux cents compteurs de gaz restent non fonctionnels.