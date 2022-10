Normandie. En pénurie d'essence, heureux conducteurs de voitures électriques…

Pour trouver les conducteurs de voitures électriques, il suffit de jeter un coup d'œil aux bornes publiques de recharges rapides. "Je viens tous les deux jours faire le plein, pour avoir une autonomie de 200 kilomètres", indique un jeune conducteur branché jeudi 13 octobre au niveau de la plage du Havre. À la vue des files de voitures aux stations-service, il sourit : "Ils voient ce que ça fait d'attendre son tour, comme nous quand les bornes sont prises." Si sa Peugeot 208 lui a coûté plus cher à l'achat qu'une voiture thermique, le conducteur estime l'opération rentable. "Ici, le chargement est gratuit, je ne paye rien. Au Havre, on ne paye pas non plus le stationnement, que ce soit en zone orange ou verte."

Être autonome

À côté, une Renault Zoé est en charge. Son propriétaire a investi il y a trois ans et n'y voit que des avantages, surtout en période de pénurie d'essence : "Ne pas avoir à attendre, être autonome… Je la recharge essentiellement chez moi, cela me coûte 5,30 € pour 400 km." Il ne redoute pas l'augmentation des coûts de l'électricité, en raison du bouclier tarifaire en vigueur.

Heureux propriétaires de voitures électriques Impossible de lire le son.

La vente de voitures électriques ne cesse de gagner du terrain en France, passant même devant les véhicules diesel en septembre 2022. Elles représentent en moyenne 13 % du marché.