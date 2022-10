Caen. Le NDK festival met en scène "les pépites de demain" 

Le NDK festival, descendant du célèbre Nördik Impakt, investit pour onze jours, du mercredi 19 au samedi 29 octobre, la scène musicale caennaise. Le festival électronique, qui se veut inclusif et ludique, tend vers un nouveau format, réunissant entre 1 000 et 1 500 personnes. Cette deuxième édition continue de mettre en valeur des artistes dans une dimension humaine.

Un lancement tourné vers les étudiants

Avis aux étudiants et étudiantes. Le NDK festival lancera la machine mercredi 19 octobre, lors d'un lunch électronique au campus 1 de l'université de Caen. Le duo énergique Vita­mine, inspiré par la culture rave et alternative des années 90, propose un DJ set multiculturel, le temps d'engloutir un sandwich, entre midi et 14 heures, sur l'esplanade. Après ça, entre 14 et 17 heures, une discussion aura lieu à la salle Belvédère avec pour thème "La musique à l'âge de l'Anthropocène". Cette notion, qui fait référence à la nou­velle période géo­lo­gique dans laquelle l'homme vit depuis le XVIIIe siècle, fait de plus en plus consen­sus dans les milieux scien­ti­fiques, offre de nou­velles pers­pec­tives afin de repen­ser la rela­tion à notre envi­ron­ne­ment, mais éga­le­ment notre rap­port à l'art et à la musique.

"Aller chercher les pépites de demain"

Les trois jours de "boom-boom" se tiendront jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 octobre, au Cargö. "Aller chercher les pépites de demain", tel est l'objectif de l'équipe organisatrice, quand elle évoque sa programmation. Si elle ne promet pas les têtes d'affiche du moment, elle se tourne vers celles en devenir. Sur ces trois jours, autant de femmes que d'hommes seront à l'honneur. Le premier soir, entre 20 h 30 et 4 heures, on retrouvera Bernadette, Mézingue, Paloma Colombe ou encore Ouai Stéphane. Le deuxième soir, entre 22 heures et 6 heures, ce sera au tour de Mad Miran, Novalis, Da Iguana ou encore Rrose Sélavy. Enfin, le dernier soir, aux mêmes horaires, place à Scalping, Housecall ou encore Parfait.

Lier la musique et le sport

Après ces trois soirées 100 % musicales, l'équipe du NDK ajoute un ingrédient pour compléter le festival : le sport. "Lors de la réécriture du festival, on souhaitait lier des pratiques sportives à la musique", précise l'équipe. Vendredi 28 octobre, de 20 heures à minuit, le public pourra chausser ses propres patins - ou en emprunter - et glisser à la patinoire de Caen tout en appréciant un collectif de musique électronique. "Comme ça" propose de l'euro dance, "c'est déjanté, de la déconne, on est là pour se marrer", ajoute l'équipe du NDK festival. D'autres rencontres organisées à l'Esam, le Dôme ou encore la bibliothèque Alexis de Tocqueville sont répertoriées sur le site ndkfestival.com pour ces onze jours dédiés à l'électro.

Pratique. NDK festival : du mercredi 19 au samedi 29 octobre. Tarif : jeudi 20 octobre de 15€ à 25€, vendredi 21 et samedi 22 octobre de 23€ à 30€. Programmation complète : ndkfestival.com.