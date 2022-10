[Enquête] Seine-Maritime. Des piscines nouvelle génération moins énergivores ?

L'augmentation des prix de l'énergie est une réelle problématique pour les collectivités. Les infrastructures les plus coûteuses et énergivores pour elles, ce sont les piscines. Pour contrer cette situation, certaines villes réfléchissent à des alternatives plus économiques et écologiques. À Malaunay, ce sujet n'est pas nouveau. La Ville est engagée dans cette démarche depuis près d'une dizaine d'années. "Pour le moment, nous sommes un peu préservés", indique Guillaume Coutey, maire de la commune. La piscine municipale malaunaysienne a été construite en 1976, sur le modèle des piscines tournesols. Elle faisait partie du plan "1 000 piscines", dont l'objectif était de rendre accessible à tous l'apprentissage de la natation. Récemment, elle était considérée comme une passoire énergétique car mal isolée. D'importants travaux ont été réalisés en 2019 et le bâtiment répond désormais aux nouvelles normes en termes de consommation énergétique. Dans cette même optique, une chaufferie centrale avec une chaudière biomasse a été installée deux ans plus tôt.

"Notre production d'électricité

représente 30 % de

notre consommation"

En cas de problème, une chaudière à gaz de secours prend le relais. "La piscine est raccordée à notre réseau de chaleur. Nous avons trois chaufferies communales qui fonctionnent au bois." La plus importante alimente en partie la piscine, deux écoles, le gymnase municipal et le centre socioculturel. "C'est une réelle économie pour la collectivité. Auparavant, nous fonctionnions à 100 % au gaz. Depuis, nous avons mis en place l'autoconsommation collective", ajoute le maire. Plus d'une dizaine de bâtiments municipaux sont couverts de toitures solaires. Cette énergie renouvelable permet à Malaunay de réduire les coûts de sa facture énergétique et son empreinte carbone. "Depuis dix ans, nous serions passés de 280 000 euros à plus de 500 000 euros", relate le maire. "Notre production d'électricité représente 30 % de notre consommation." Malgré l'utilisation d'énergies renouvelables, la commune est elle aussi concernée par l'explosion des prix de l'énergie. Une piscine est l'un des équipements qui coûte le plus cher en entretien. "Il faut chauffer l'eau toute l'année et traiter l'air. On est d'autant plus contents d'avoir fait ces investissements il y a quelques années pour ne pas être contraints, comme d'autres, à devoir fermer les portes."

Malaunay n'échappe pas à la règle. Comme toutes les collectivités, elle doit faire face à des obligations réglementaires pour l'accueil de scolaires ou de bébés nageurs dans la piscine municipale. "Peut-être qu'on supprimera ces activités, mais ce n'est pas l'idée pour le moment", affirme l'élu malauneysien. Pour l'heure, la Ville travaille sur l'élaboration d'un plan de sobriété énergétique "pour aller encore plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui", insiste le maire. Afin de diminuer le prix de sa facture d'énergie, la municipalité réfléchit à des solutions. "Nous allons notamment poursuivre l'extinction nocturne de l'éclairage public. Une grande partie est éteinte la nuit mais pas encore la totalité."