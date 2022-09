Rencontre USA-Chine vendredi sur fond de tensions sur Taïwan

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue chinois Wang Yi doivent s'entretenir en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, leur premier entretien depuis des discussions en juillet à Bali où les deux hommes ont affiché leur volonté de renouer le dialogue.

Un mois après, la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, se rendait à Taïwan provoquant l'ire de Pékin et un regain de tensions entre les deux grandes puissances.

Dans une interview dimanche, le président américain Joe Biden a affirmé être prêt à intervenir militairement si la Chine recourait à la force, déviant une fois de plus de l'ambiguité stratégique américaine.

Dans un gage d'apaisement, le ministre chinois a dit jeudi avoir rencontré à New York l'émissaire climat des Etats-Unis, l'ex-chef de la diplomatie John Kerry, malgré le fait que Pékin ait suspendu la coopération en la matière en représailles à la visite de Mme Pelosi à Taïwan.

Dans un discours jeudi, M. Wang a réitéré la colère de Pékin concernant le soutien des Etats-Unis à l'île que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

"La question de Taïwan devient le sujet de crispation le plus risqué dans les relations américano-chinoise", a-t-il relevé.

"Devait-elle être mal gérée et cela pourrait dévaster les relations bilatérales" entre les deux pays, a-t-il mis en garde devant l'Asia Society, un centre de recherches.

"Tout comme les Etats-Unis ne permettent pas à Hawaï de partir, la Chine a le droit de plaider l'unification du pays", a ajouté M. Wang.

Les discussions de vendredi n'en doivent pas moins permettre de préparer une possible première rencontre entre M. Biden et son homologue chinois Xi Jinping, probablement à Bali en novembre en marge d'un sommet du G20.

M. Wang a précisé que les deux pays souhaitent faire en sorte que "la relation américano-chinoise fonctionne", sans confrontation, tout en notant que Washington joue sur plusieurs tableaux à la fois.

Le Congrès américain est un ardent soutien à Taïwan. Un projet de loi qui prévoit notamment une première aide militaire directe des Etats-Unis à Taïwan, a franchi récemment une étape clé au Sénat.

M. Blinken a rencontré jeudi à New York ses homologues japonais et sud-coréen et doit, peu avant son entretien avec M. Wang, avoir des discussions dans le cadre du Quad, qui réunit l'Australie, l'Inde et le Japon.