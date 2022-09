[Vidéo & photos] Football. Selfie, autographes… Les stars du Brésil courtisées au Havre

"J'étais là hier, je serai là demain. Je suis prêt à dormir devant l'hôtel !" Tunique jaune et verte sur le dos, cet habitant du Havre natif du Brésil rêve d'un échange avec les joueurs de la Seleção. La sélection nationale brésilienne est en villégiature dans la cité Océane, avant son match de préparation face au Ghana prévu vendredi 23 septembre. Chaque après-midi, les curieux se massent devant le Hilton Garden Inn, hôtel quatre étoiles privatisées pour les footballeurs, qui font le trajet chaque jour en bus jusqu'au centre d'entraînement du HAC.

"Je voudrais bien faire une photo avec Neymar, comme ça, on pourra frimer à l'école" sourit Kaïs, en classe de 5e, venu avec ses copains Nathan et Amaury. Stylo à la main, ce dernier espère faire signer les joueurs… sur son carnet de correspondance ! Derrière lui, un sexagénaire, qui a appris par hasard que les Brésiliens jouaient au Havre : "c'est exceptionnel, ce sont les plus grands joueurs du monde qui sont là. Il y a une sacrée brochette !".

Les fans tentent d'approcher les joueurs du Brésil Impossible de lire le son.

Neymar et Marquinhos du Paris-Saint-Germain, Thiago Silva de Chelsea, Gabriel Jesus d'Arsenal, Vinícius du Real Madrid… Une équipe qui fera partie des favoris pour le Mondial au Qatar, qui débute dimanche 20 novembre.