Manche. Journées du patrimoine : quelques sites et lieux à découvrir

Les journées du patrimoine se déroulent ce week-end des 17 et 18 septembre. Pour cette 39e édition, les sites et musées ouvrent gratuitement. Voici quelques sites ou lieux à découvrir.

Lieu emblématique du département, l'Île Tatihou à Saint-Vaast-La-Hougue propose durant tout le week-end des sorties ornithologiques sur les espaces naturels du site. À découvrir aussi, la batterie d'Azeville dans le Cotentin, sur le site du mur de l'Atlantique : un parcours en autonomie audio guidé dans cet incroyable réseau souterrain de 300 mètres. Une visite guidée et théâtralisée est proposée samedi 17 septembre à 19 heures.

L'abbaye de Hambye propose cette année, des visites rythmées par des chants et des danses du Moyen Âge et de la Renaissance. Les fours à chaux et le château médiéval de Regnéville-sur-Mer, qui fut un port commercial très actif dès le Moyen Âge, sont un autre incontournable. Représentant un abri sûr pour les bateaux qui pouvaient s'y échouer au rythme des marées, c'est un véritable morceau d'Histoire.

Un autre voyage dans le temps avec les carriers, au parc-musée du Granit à Saint-Michel-de-Montjoie, qui rassemble plus de 130 éléments d'expositions : des démonstrations, des outils de taille, la forge toujours en état de marche. L'occasion, en plus, de découvrir les ressources granitières de la Manche.

À Granville, le comité d'organisation du carnaval ouvre les portes du hangar de la Parfonterie. Une vingtaine de chars à découvrir. L'occasion de connaître l'histoire du carnaval, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Samedi de 13 à 18 heures, dimanche de 13 à 17 heures.

À Vauville, dans le Cotentin, une visite guidée de la réserve naturelle de la mare est proposée. Vaste étendue d'eau douce, isolée de la mer par un étroit cordon dunaire, la réserve est protégée et s'observe d'abord en hauteur, depuis les dunes de Biville. Spectacle grandiose garanti ! Rendez-vous samedi et dimanche, de 10 à 13 heures.

Après 10 ans de travaux, le château de Carneville est enfin sauvé de la mérule. Charpentes et toitures ont toutes été refaites comme à l'époque. Un travail titanesque, qui n'est pas terminé, puisque la restauration ne fait que débuter. Un immense parc arboré de 7 hectares, qui entoure le château, est également incontournable. Des visites guidées y seront organisées tout ce week-end.

On n'oublie pas non plus le monument préféré des Français, élu dans l'émission de France 3 présentée par Stéphane Berne mercredi 14 septembre, la gare maritime de Cherbourg et son sous-marin Le Redoutable !