Seine-Maritime. Les plus belles balades en forêt de la métropole

Cet espace vert bondevillais séduit les promeneurs et les sportifs. Les paysages évoluent en fonction des saisons et de la faune et la flore.

La forêt départementale du Bois des Dames est nichée au cœur de Notre-Dame-de-Bondeville. Elle est appréciée pour son calme et sa végétation. On y croise des cerfs, des biches et des écureuils. Les sportifs empruntent les passages plus escarpés pour leur séance de course à pied.