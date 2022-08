Seine-Maritime. Trois personnes écrouées après le meurtre d'un habitant de Rives-en-Seine

Deux hommes ont été mis en examen et écroués vendredi 26 août pour le meurtre d'un habitant de Rives-en-Seine. La compagne de la victime a également été écrouée et mise en examen pour complicité, selon le parquet. Les deux suspects ont été interpellés dans la soirée de mardi 23 août par les gendarmes, à Caudebec-en-Caux, après une longue chasse à l'homme dans la journée autour de Rives-en-Seine.

"Les deux hommes nés en 1981 et 1987 et une femme née en 1958 […] ont été placés en détention provisoire. Les hommes pour meurtre et la femme pour complicité de meurtre et soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches", a indiqué Aude Helbert, procureur de la République adjoint de Rouen.

Les faits ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, a précisé la magistrate. "Selon les premiers éléments qui restent à confirmer, le jour des faits, la compagne de la victime serait sortie du domicile pour aller dans un bar et se plaindre du comportement de son compagnon auprès de deux individus, alcoolisés, qui auraient décidé de se déplacer au domicile conjugal pour lui faire peur, le punir", a indiqué le maire socialiste de la commune, Bastien Coriton.

Interrogée sur ces éléments, la procureure a confirmé, "à ce stade des investigations", ce contexte de séparation, d'alcool et de menaces. Selon Bastien Coriton, la victime était à la tête d'une association qui organisait des concerts.

Avec AFP