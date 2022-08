Seine-Maritime. Les magasins bio doivent-ils eux aussi faire face à une hausse des prix ?

Si dans la grande distribution, certains produits ne sont plus en rayon comme la moutarde, ce n'est pas le cas à la Biocoop Rouen Jeanne d'Arc. "On n'a pas eu de très forte hausse comme on a pu en voir dans le conventionnel sur l'huile de tournesol ou la moutarde. Nous sommes en local, donc nous n'avons observé ni hausse marquante ni rupture de stock", affirme Guillaume Martin, directeur de la Biocoop Rouen Jeanne d'Arc.

Ce n'est pas le seul à avoir constaté une légère hausse des prix. "Au niveau des fruits et légumes, il y a des augmentations, mais très légères. C'est surtout en termes d'achat. Comment va-t-on les acheter ? Privilégier les fruits de saison et quand certains prix augmentent trop, moi je préfère avoir des ruptures sur mon étal plutôt que de vendre des produits hors de prix", ajoute Yann Bleuzen, responsable des Comptoirs de la bio à Saint-Aubin-Celloville. Pour faire face à l'augmentation des produits alimentaires, les magasins bio proposent des offres promotionnelles pour rendre accessibles les fruits et légumes.