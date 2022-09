Orne. Les "Baladises", immersion au pays du cheval

"Balades et gourmandises en terre de richesses", ainsi se définissent les Baladises. L'événement a lieu les 17 et 18 septembre, sur la thématique du cheval, près de Gacé et au Haras du Pin. Le samedi débutera par la visite de l'écurie Aurmath à Croisilles, avec l'entraîneur Stéphane Meunier, pour découvrir le fonctionnement d'un centre d'entraînement de chevaux de trot. À 11 heures, ce sera le marathon des championnats du monde d'attelage à un cheval au haras du Pin, puis à 16 heures un spectacle équestre dans le manège de l'Aure. Le dimanche débutera par un petit-déjeuner dans une ferme du XVIIIe siècle et une visite de la chèvrerie des Pampilles, à Cisai-Saint-Aubin.

Réservations : 02 33 67 54 85