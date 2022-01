Hautot-sur-Seine, le plus petit village de l'agglomération rouennaise

A quoi ressemble la plus petite commune de la Crea ?

“Malgré notre taille, ce n’est pas la campagne. Hautot est située à vingt minutes de Rouen, entre la forêt et la Seine, au cœur d’une zone industrielle et portuaire mais dans un cadre magnifique. Beaucoup d’habitants travaillent ou ont travaillé de l’autre côté de la Seine, à la raffinerie ou au port. Notre population est périurbaine et se renouvelle. Il y a assez peu d’anciens.”

Vous représentez... 0,07 % de la population de l’agglomération ! Etes-vous pris au sérieux au sein de la Crea ?

“Oui, nous ne sommes pas un village isolé. Je fais partie des 150 membres du conseil communautaire. Un siège pour 354 habitants, c’est un record ! Il existe aussi une direction, dans la Crea, qui défend les intérêts des 45 petites communes. Nous bénéficions ainsi d’un fonds d’aide, un dispositif financier intéressant, qui nous permet de boucler notre budget”.

Etre le maire d’un si petit village n’est pas toujours évident...

“Nos marges de manœuvre financières sont en effet très faibles. Ici, nous n’avons pas de services administratifs comme dans les grandes villes. Il faut tout gérer avec une petite équipe de six employés communaux. Et puis le maire doit rassembler, mobiliser, avoir le courage de dire non quand nous n’avons pas les moyens. Politiquement, je suis encarté au Parti socialiste mais le conseil municipal, composé aujourd’hui de neuf conseillers, est divers. Il n’y a pas d’opposition, seulement une liste d’intérêt général. Il faut donc chercher toutes les bonnes volontés.”

Hautot a toujours une école. Celle-ci peut-elle survivre ?

“C’est un sujet d’inquiétude, c’est vrai. Nous avons une classe unique de 25 élèves en élémentaire et 15 élèves en maternelle. Problèmes : le nombre d’élèves en maternelle diminue et il faut continuer à entretenir les locaux. Je sais qu’il ne nous sera pas possible de reconstruire, un jour, une école.”

Que feriez-vous si vous étiez président de la Crea ?

“Je crois que je prendrais la compétence des bacs de l’agglomération à la place du Département ! Je proposerais aussi de créer une liaison fluviale régulière entre Rouen et Duclair, entre avril et octobre. Je suis sûr que cela favoriserait le tourisme. Enfin, et cela concerne mon village, je ne rattacherais pas, dans le Schéma de cohérence territoriale (Scot), Hautot-sur-Seine, Val-de-la-Haye et Sahurs à Duclair, mais plutôt à Canteleu, vers laquelle nous sommes davantage tournés.”

Une vie, cinq dates

1959 : naissance à Bourg-Achard (Eure)

1994 : s’installe à Hautot-sur-Seine

2008 : devient conseiller municipal

2008 : devient directeur du pôle financier de la Ville de Petit-Couronne

2010 : nommé maire en juin en remplacement d’Alain Demombynes, démissionnaire.