Festival. Le bluesman Youssef Remadna à La Lande-Patry

Le festival Jazz dans les prés revient pour sa huitième édition.

Samedi 17 septembre, ce sera avec le concert de Youssef Remadna, à La Lande-Patry. Indifférent aux modes, fidèle à sa vibration originelle, le bluesman francilien poursuit sa route sinueuse et hors du temps, avec son harmonica qu'il a découvert à l'âge de 22 ans, et son chant puissant et chaud. Au fil des tournées, des rencontres et sur les grandes scènes, Youssef Remadna, désormais sexagénaire, s'est forgé une réputation au sein de la famille des joueurs de blues.

Concert de Youssef Remadna le samedi 17 septembre à 21 heures à la salle des fêtes de La Lande-Patry. Billetterie sur helloasso.com et sur place avant le concert.