Tourlaville. Un homme se retrouve la tête coincée dans les rochers

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus vers 5 h 25 lundi 18 juillet pour venir en aide à un homme âgé de 62 ans coincé entre les rochers de la digue de la plage de Collignon à Cherbourg. À leur arrivée, ils ont découvert la victime dont l'ensemble du corps était pris à l'intérieur de l'enrochement, la tête la première. Selon les secours, cela faisait plusieurs heures que l'homme se trouvait dans cette position. Un important dispositif a été déployé pour le secourir avec l'intervention d'une ambulance, d'un infirmier, d'un véhicule de secours routier, et d'un véhicule de commandement. Les sapeurs-pompiers ont pu dégager l'homme grâce à un moyen de levage et par l'intervention du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP). Le sexagénaire, grièvement blessé, a ensuite été conduit médicalisé vers le centre hospitalier Pasteur de Cherbourg. Au total, 14 sapeurs-pompiers en provenance des centres de secours des villes de Tourlaville, Valognes et Cherbourg ont été mobilisés sur l'opération.