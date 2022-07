Alençon. Piscines privées : "Ça n'est pas forcément dans les grands manoirs"

Avoir une piscine dans son jardin, "ça n'est plus forcément dans les grands manoirs", confie Antoine Ples. Le dirigeant de l'entreprise BP Extérieur à Alençon s'est lancé dans la construction de piscines il y a deux ans. Avec son associé Jérémy Bouton, ils sont témoins d'une évolution de la clientèle.

Ecoutez Antoine Ples : Impossible de lire le son.

"Nous construisons de plus en plus de piscines dans des pavillons", font savoir les deux associés. S'il y a plusieurs décennies, avoir sa piscine chez soi était synonyme de richesse, aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. D'après les derniers chiffres de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa, en 2021, la France a passé le cap des trois millions de piscines privées. Elle compterait donc environ une piscine familiale pour 21 habitants. Antoine explique cette tendance par le prix. "On a souvent affaire à des familles des trentenaires qui ont terminé de payer leur voiture et investissent dans une piscine", confie-t-il avant d'ajouter : "on peut être aux alentours de 25 000 euros pour une superficie de sept mètres par trois".

Antoine Ples et son associé Jérémy Bouton, dirigeants de la société BP Extérieur à Alençon.

Avec de fortes chaleurs attendues dans la semaine du 11 juillet, "c'est le rush sur les demandes de devis". D'ici la fin de l'année, la société doit construire six piscines à construire. "Le carnet de commandes pour l'année prochaine est en train de se remplir", explique Antoine, qui voudrait rester sur une moyenne de 30 bassins par an. "Notre cœur de métier reste l'aménagement des cours. On ne souhaite pas en faire notre activité principale." Mais avec une demande en forte progression, "ça pourrait le devenir".