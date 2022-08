Patrimoine. L'histoire folle de l'Abbaye de la Lucerne

Trois fois en ruines et trois fois reconstruite. C'est l'histoire de l'Abbaye de la Lucerne, à La Lucerne-d'Outremer. Construit au XIIe siècle, ce monastère de l'ordre des Prémontrés a été abandonné à la Révolution française et a servi de filature puis de carrière de pierres au XIXe siècle. Depuis 63 ans, une fondation finance sa reconstruction, avec un maçon utilisant des méthodes traditionnelles. La fondation propose des visites guidées sur l'histoire de ce lieu, mais aussi des ateliers taille de pierre ou fabrication d'arcs gothiques ou romans comme à l'époque. Le samedi 6 août, il est possible de s'inscrire pour aider le maçon le temps d'une journée. Le lieu reçoit aussi des concerts. Tel. 02 33 60 58 98.