Harfleur. Une charcuterie emblématique va fermer ses portes

"Notre vie, c'est boulot-dodo. Il ne manque plus que le métro !", résume Fabrice Fouqué, dans l'arrière-salle de La Charcuterie des 104, située à deux pas de l'église d'Harfleur, près du Havre. À 54 ans, l'artisan qui tient ce commerce depuis une dizaine d'années, est amer. Son bail arrivant à échéance, le couple a pris la décision de fermer boutique dans le courant de l'été, pour plusieurs raisons.

Un métier qui disparaît

"On ne peut plus être patron de TPE en étant détendu. C'est un stress permanent, une pression, la peur du lendemain souvent. Au niveau législatif, les choses évoluent très vite, mais on n'a pas le temps de se former", déplore le charcutier. Il pointe en outre la conjoncture, qui entraîne une explosion des coûts de l'énergie et des matières premières. "Le litre d'huile de colza est passé de 1,30 € à 4 €, le beurre de 6 à 10 €, le prix des œufs a doublé, la farine aussi", énumère Fabrice Fouqué.

À cela s'ajoutent les difficultés de recrutement, après le départ successif de ses deux salariés en charcuterie. Le métier n'attire plus. "Un repreneur ? Il aurait les mêmes difficultés que nous."

"Le métier de charcutier est un métier méconnu qui est en train de disparaître à vitesse grand V. Demain, vous pousserez votre chariot en grande surface pour n'acheter que des produits sous-vides, fabriqués quatre, six, dix semaines avant." Et d'évoquer un récent rappel de saucisses face à un risque de salmonelle : "C'est ça, l'avenir !"

Son épouse, la charismatique Magdalena, s'apprête à quitter ses clients pour de bon. "J'aime la vente et j'aime les gens, quand ils rentrent dans la boutique, pour discuter, être réconfortés… C'est une petite vie qui se termine. On va recommencer ailleurs", sourit la Polonaise. Ailleurs, mais en tant que salariés cette fois, toujours dans les métiers de bouche.

Fabrice, aux préparations, et Magdalena, en boutique, sont appuyés par deux vendeuses.