Hérouville-Saint-Clair. Le groupe britannique Muse ouvre avec brio le Festival Beauregard

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19, le Festival Beauregard a rouvert ses portes mercredi 6 juillet à Hérouville-Saint-Clair, pour le plus grand bonheur du public. Cette année, l'événement a débuté par "The Day Before", une soirée au cours de laquelle le groupe britannique Muse a enflammé la scène du festival. Pendant près d'une heure trente, Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme et Dominic Howard ont repris leurs titres phares tels que Starlight ou encore Uprising mais aussi des chansons de leur dernier album Will of the People. Un concert qui a ravi les milliers de festivaliers rassemblés devant la scène. Le festival se poursuit ce jeudi 7 juillet avec des concerts d'Izïa, Clara Luciani ou encore DJ Snake.

À l'entrée du festival, se trouve le nouvel espace le jardin de John. Bar à bonbons, espace détente et différentes animations y sont proposés.