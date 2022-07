Hérouville-Saint-Clair. Donnez votre sang et gagnez un massage !

L'Établissement français du sang est en alerte, les réserves du précieux liquide rouge se vident de plus en plus. L'EFS a organisé, jeudi 30 juin, une grande collecte à l'hôtel de ville d'Hérouville, pouvant accueillir 96 donneurs. L'organisation a fait appel à l'association humanitaire Rotary Club pour organiser des animations. Une collecte festive visant à attirer de nouveaux donneurs. Quand une collecte normale en attire 5 à 10 %, l'année dernière, une collecte comme celle-ci en a attiré 40 %. Buffet, masseuse et portraitiste, c'est ce que les volontaires ont pu voir en arrivant sur place.

Tiphaine Lebroudaire est venue à 15 heures, dès l'ouverture. C'était la première fois qu'elle donnait son sang. "Ce matin, j'ai vu un reportage à la télé disant qu'on manquait de sang est je me suis dit que cette fois-ci, je prenais mon courage à deux mains et j'y allais." En pleine prise de sang, elle est contente d'être venue : "L'équipe est très accueillante, j'ai même eu droit à un massage des pieds pour me détendre."

Pour Béatrice Caritey, médecin et responsable de l'événement, l'enjeu de cette collecte est important. "Les réserves de sang ne sont pas si mauvaises que ça dans le Calvados. Sur la dernière période, on a évalué la réserve à douze jours." Ce qui inquiète la médecin, ce sont les vacances d'été. "On s'attend à une demande sur les deux mois d'été qui vont venir avec, sur cette période, une fréquentation moindre en donneurs de sang habituels."

Ce n'est pas si terrible que ça, une piqure Impossible de lire le son.

Au final, ce jour-là, 85 personnes ont donné leur sang et 21 étaient primo donneurs. D'autres collectes, plus traditionnelles, ont lieu tout l'été dans le département.