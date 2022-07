À découvrir sur la Côte fleurie et le pays d'Auge. Des adresses gourmandes et insolites

La Côte fleurie et le pays d'Auge sont des secteurs réputés pour leur architecture typique et leurs divers produits du terroir. De la zone côtière jusqu'à l'intérieur des terres, manoirs, châteaux et maisons style belle époque ou en colombage bordent les routes. De nombreux petits villages charmants sont à visiter, comme Cambremer, Saint-Laurent-du-Mont ou encore Beuvron-en-Auge, l'un des plus beaux villages de France.

Les points d'arrêt pour découvrir

Au cours de votre escapade, arrêtez-vous à Beaumont-en-Auge, village typique du pays d'Auge et faites une pause gourmande à l'Auberge de l'Abbaye. Ce restaurant rustique vous accueillera dans un décor chaleureux et vous proposera une cuisine moderne à base de produits frais. Vivez une expérience unique au Domaine de Ouézy en passant une nuit dans une cabane dans les bois. Puis, repartez vers la côte pour une balade au bord de mer et profitez d'un après-midi à la Cabane Perchée, pour admirer la mer et de magnifiques paysages.