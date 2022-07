Loisirs. Au Parc de Clères, les soigneurs animaliers veillent sur leurs petits protégés

Dans un site arboré de 13 hectares, Albert Hill, chef adjoint animalier, prend soin des oiseaux et des mammifères du Parc de Clères. Contrairement à ce que l'on pense, le soigneur animalier ne manipule pas vraiment les animaux. "Le métier de soigneur, c'est avant tout donner à manger et à boire à l'animal. Les animaux sont suivis par le vétérinaire et je l'aide en leur donnant régulièrement des vitamines ou en participant à des autopsies. Je m'occupe surtout des oiseaux, ils sont les plus à risque à cause des parasites vermifuges", explique le soigneur.

Une journée type avec l'équipe

Cet été, l'équipe des soigneurs du Parc de Clères se compose de 11 membres. En binôme, ils s'occupent chacun d'un secteur particulier. Tous les matins, l'équipe a son petit rituel. À 8 heures, ils préparent la nourriture pendant une heure. Toute la matinée, ils la distribuent et nettoient les loges intérieures et les bassins. L'après-midi est consacré à la taille, la tonte de pelouses et aussi à l'aménagement des différents espaces. "On touche à tout, on est multitâches", confie le passionné.

Un parcours singulier

Après un parcours scolaire tourné vers la gestion de l'environnement, Albert Hill se destinait plutôt à devenir garde-chasse. Les débouchés n'étant pas nombreux, il se redirige vers le Parc de Clères, qu'il connaissait déjà : "J'avais fait mon stage pour mon BTS au Parc de Clères. J'étais avec les jardiniers à l'origine, donc je ne connaissais pas vraiment le métier de soigneur. Ils avaient besoin d'un soigneur pendant quelques mois. Quand on m'a proposé ce poste, j'ai dit pourquoi pas, et je ne suis jamais reparti !"