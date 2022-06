Calvados. Travaux sur les ponts de Bénouville et Colombelles : des fermetures annoncées cet été

En raison de travaux d'entretien, Ports de Normandie a annoncé vendredi 24 juin que les ponts de Bénouville et Colombelles seront fermés à certains moments de l'été.

À compter du lundi 27 juin à 7 heures du matin et jusqu'au lundi 4 juillet à midi, le pont de Bénouville sera inaccessible à la circulation piétonne, routière, cycliste et maritime en raison d'un chantier d'entretien de l'édifice. Une déviation sera mise en place par l'Agence routière départementale du Calvados. Durant la période du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, à compter du mercredi 6 juillet et jusqu'au dimanche 11 juillet inclus, le pont de Colombelles sera fermé aux automobilistes. Une décision prise afin de permettre le passage en toute sécurité des festivaliers d'une rive à l'autre. Un autre itinéraire sera proposé aux conducteurs via le pont de Bénouville ou le viaduc de Calix. En raison de travaux de maintenance, le pont de Colombelles ne pourra pas être emprunté par les automobilistes, piétons et deux-roues du lundi 18 juillet au vendredi 5 août. L'ouvrage devrait être remplacé en 2024.

Pour rappel, le pont de la Fonderie est quant à lui entièrement restauré et fermé à la circulation pour une durée de sept mois depuis le 13 juin.