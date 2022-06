Normandie. Quel bilan économique pour la Région en 2021 ?

Comment se portent les acteurs économiques de la Région Normandie ? Mardi 21 juin, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a dévoilé le bilan de l'année 2021.

Avec 7 % de chômage, la Normandie atteint son niveau le plus bas de chômeurs depuis 40 ans. Ce taux fait de la région la meilleure élève de toute la France métropolitaine, qui affiche 7,8 % de chômage en 2021. Cette année a été riche également pour l'entrepreneuriat normand, puisque 36 500 entreprises ont été lancées, soit 5 000 de plus qu'en 2020. En 2021, 25 500 emplois salariés ont été créés. Un chiffre plus élevé qu'en 2019, année durant laquelle l'emploi a le plus progressé depuis 2007 avec 1,4 % de croissance.