[Vidéo] Alençon. Hip Hop Hourra, concert pédagogique pour les collégiens normands

Pour éviter la surdose de son, la vingt-et-unième campagne de prévention des risques auditifs a été menée en Normandie, jusqu'au mardi 14 juin.

Elle s'est achevée à la Luciole à Alençon, avec deux cent cinquante collégiens et vingt-cinq enseignants qui ont assisté au concert pédagogique Hip Hop Hourra.

Les rappeurs Paraplogik et K-Rym ont passé des messages aux adolescents de façon très ludique, notamment sur le volume, souvent trop élevé, de leurs musiques préférées qu'ils écoutent, très souvent, avec des casques de mauvaise qualité. De fait, ces pratiques entraînent un risque d'acouphènes, voire d'altération irréversible de l'audition.

Ont-ils bien retenu la leçon ? "On va faire attention et se protéger", ont promis Maxence, Kaliste, Zara-Hélène, Célia et Fabien.

Ecoutez ici les collégiens: Impossible de lire le son.

Vingt-quatre concerts de ce type ont été organisés durant cette année scolaire, quatre mille collégiens ont été sensibilisés dans l'Orne, le Calvados et la Manche. C'est mille de plus que l'an dernier.