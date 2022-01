Caen : expo tout en récup' et éphémère

« Nous sommes allés à la déchetterie de Fleury-sur-Orne », raconte Emeline de l'association Les petits débrouillards Normandie. A la suite de quoi, les jeunes de 18 à 25 ans ont laissé parler leur imaginagiton pour créer une exposition artistique, aidée par la plasticienne Jennifer Pasquet, plus connue sous le nom de La cerise sur le plateau ! « J'ai souhaité qu'il travaille la couleur et la matière autour du recyclage. J'ai voulu éviter que l'on tombe dans le stéréotypes collier de bouchons, qu'on dépasse ce stade. » , relate t-elle. Et le résultat est là. Il y a du talent et de créativité au bout des doigts de ces 25 européens.



Le groupe, aidé par son partenaire, le Centre permanent d'initiative par l'environnement (CPIE), a également rédiger une charte écocitoyenne. « Nous avons écrit des règles de bonnes conduites à respecter dans nos structures. » , explique Ronan Trottier du CPIE.



L'exposition est visible tous les après-midi au Mémorial de Caen (tente blanche en extérieur) jusqu'à dimanche 8 août, après quoi nul ne sait si ces oeuvres d'arts éphémères ne repartiront pas d'où elles sont venues ...



