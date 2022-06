Briouze. Festival Art Sonic, 25 ans déjà !

Happy Birthday

Après deux ans d'absence

à cause de la Covid

Art Sonic va (enfin !) retrouver son public les 22 et 23 juillet à Briouze. Cette joie des retrouvailles après une trop longue absence sera émaillée d'un événement : en 2022, le festival fête (déjà !) son quart de siècle d'existence avec une affiche exceptionnelle en présence (entre autres !) d'Orelsan, né dans l'Orne, à Alençon. Pour l'occasion, Art Sonic s'est offert un graphisme d'inspiration manga réalisé par le caennais Tizieu, avec des artistes redessinés et aussi un teaser, bande-annonce du festival, façon blockbuster.

Art Sonic le vendredi

La programmation débute

à partir de 19 h 30

Sur les deux scènes du festival, vont se succéder : l'Ornais Victor Deverre - les synthés, boîtes à rythmes et guitares de Taxi Kebab - la révélation pop Klon entre chanson et électro new wave - les chansons et le rap de Sopico - un autre Ornais : Orelsan, qui a affolé tous les compteurs lors de la sortie de Civilisation - l'électro-pop de S+c+a+r+r - puis l'électro de Nto - et pour clôturer cette soirée, le DJ-set de Todiefor.

Art Sonic le samedi

Les Kids dans l'après-midi

et les concerts à 19 heures

À 14 h 30, sous chapiteau, le festival (gratuit) démarre pour les enfants accompagnés, Kid Sonic, avec School of Rock et DJ Bluff. À partir de 19 heures, sur les deux scènes du festival : la pop de Jeùn Klaus – le punk rock de Madam – la techno hybrid de Gargäntua – le punk grunge de Mad Foxes – le premier live en Normandie de Ziak – six ans après, le retour sur Art Sonic de Vald – la machine à danser Skip the Use – l'électro de Rone – et pour conclure cette édition d'Art Sonic 2022 : la battle de hardtek et de frenchcore de Bills vs Maissouille.

Quelques détails utiles

Camping, billetterie

et autres...

Tarif prévente hors frais de location : 1 jour : 45 € - 2 jours : 70 €. Parking, camping, cashless offerts. Vente au G20 de Briouze, dans les offices de tourisme de Flers et de La Ferté-Macé, sur festival-artsonic.com et chez E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Cultura et sur ticketmaster.fr. Sur place : point infos, consignes, recharge cashless, sanitaires, douches, bar, restauration, petit-déj, recharge de téléphones, Croix-Rouge.

Art Sonic n'attend plus que vous !