Lillebonne. Les Juliobonales, plongez au cœur de la cité antique

En seulement trois éditions, Les Juliobonales, le festival gallo-romain de Lillebonne, ont su s'imposer comme un rendez-vous incontournable. Pour cette quatrième édition, la ville va se métamorphoser, le temps d'un week-end, du vendredi 24 au dimanche 26 juin.

"Mettre en avant

notre patrimoine gallo-romain"

Le succès s'explique par l'ampleur de l'événement. Du théâtre romain au centre-ville, tout est fait pour que le visiteur soit immergé au temps des Gallo-Romains. Lors de la précédente édition en 2019, 15 000 personnes ont tenté l'expérience. "Dès la première édition, en 2015, Les Juliobonales ont rassemblé tous les Lillebonnais, explique Marie-Hélène Longo, adjointe à la culture. C'est un projet collectif construit avec les habitants, les commerçants, les associations et la municipalité. C'est l'occasion de mettre en avant notre patrimoine gallo-romain autour d'un festival familial."

À chaque coin de rue, le visiteur peut profiter de démonstrations et d'ateliers (réalisation d'une fresque, de flûtes ou de céramiques). "Des troupes sont présentes le samedi et le dimanche pour proposer des animations en continu, théâtre de rue ou reconstitution historique. On essaie d'expliquer comment se passait la vie à l'époque." 90 reconstitueurs assureront le spectacle, le tout encadré par une quinzaine d'associations lillebonnaises et une centaine de bénévoles.

Tout savoir sur la construction romaine

Cette quatrième édition sera placée sous le signe de la construction. Les Fabri Tignuarii, spécialisés dans la restitution des chantiers de constructions antiques, s'installeront dans le parc du château. Rompus à l'entretien et à la restauration des sites antiques et médiévaux, les artisans sont issus du compagnonnage et diplômés en archéologie. Le visiteur va pouvoir découvrir comment les Romains étaient capables de soulever de lourdes charges grâce à une machine de levage appelée une chèvre, pouvant hisser des charges de près d'une tonne. "L'époque fascine. Les gens s'interrogent. Ils veulent savoir comment ils ont réussi à construire des édifices d'envergure avec les moyens de l'époque."

Pour bien comprendre, rien de mieux que de faire. Le public va pouvoir mettre la main à la pâte. Vous pourrez participer à la construction d'une colonne, une technique qui ne nécessite que cinq personnes. Différents ateliers permettront de tout savoir de l'art de la construction romaine : la maçonnerie, la fabrication de chaux, de mortier et de béton, la taille de la pierre, la réalisation des charpentes et de la toiture ou encore la décoration avec la réalisation de fresques.

Le patrimoine gallo-romain de Lillebonne est une véritable fierté pour ses habitants, une fierté partagée le temps d'un week-end.

Pratique. Les Juliobonales - samedi 25 et dimanche 26 juin (spectacle le vendredi 24 juin à la tombée de la nuit) - Gratuit - Programme complet à retrouver sur www.lesjuliobonales.fr.