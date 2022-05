Place du commerce. Les nouvelles enseignes de Rouen et Barentin

La braderie de printemps de Rouen s'est achevée, mais l'activité commerçante, elle, ne s'arrête jamais dans la capitale normande. Cette semaine, venez découvrir trois boutiques originales dans le centre-ville rouennais, mais aussi à Barentin.

Des enseignes originales

Venez vous délecter d'un bon café autour d'un bon livre à la Librairie Café La Tonne. Celle-ci vient d'ouvrir du côté du quartier de la Croix de Pierre et propose à la vente livres neufs et d'occasions. Revenez vers le centre-ville, puis découvrez la nouvelle boutique de plantes intérieures Jungle In, rue Eau-de-Robec, où sont proposées différentes pousses exotiques d'Amérique du Sud et d'Asie. Et pour un voyage dans les États-Unis des années cinquante, poussez les portes du Holly's Diner, dans le centre commercial de Barentin et profitez d'un véritable Steak House à l'ancienne.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante :

redactionrouen@tendanceouest.com.