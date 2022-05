[Enquête] Seine-Maritime. Ces passionnés investissent tout pour la sauvegarde du patrimoine

À 40 ans, Nicolas Navarro a déjà habité plus de la moitié de sa vie le magnifique château du Taillis, à Duclair. Il y vit désormais avec son épouse et ses deux enfants. Mais son quotidien n'a rien de celui du châtelain plein aux as… C'est au contraire un casse-tête de chaque instant pour tenter de maintenir en état un patrimoine qui avait été laissé à l'abandon. Ses parents ont acheté le château en 1998, sur un coup de cœur. La propriété, constamment agrandie entre le XVIe siècle et la Révolution française, a changé de main pour l'équivalent de quelques centaines de milliers d'euros d'aujourd'hui. "L'acquisition n'est pas insurmontable, c'est le prix d'une maison sympa. Un château, ça fait rêver", explique aujourd'hui le passionné d'histoire. La famille était loin de s'imaginer l'ampleur de la tâche tant ce château était en mauvais état. Très vite, ils comprennent qu'il va falloir gagner de l'argent pour l'entretenir. Le réseau d'eau fuit et donne des factures à 5 000 euros. Des parties du château s'effondrent et doivent être soutenues par des étais… "Dès que vous voulez faire quelque chose, cela vous coûte 20 000 euros ! Ça a merdé pendant des années ! On a failli vendre plusieurs fois !"

Le château du Taillis présente une imposante façade de 60 mètres de long.

"On recevait les gens dans un taudis"

Très vite, dès 1999, une structure commerciale, la SAS château du Taillis, est créée et la famille a ouvert les portes de sa maison au public pour faire des réceptions, des séminaires et des mariages. "Ça a permis de payer le crédit", explique le propriétaire, qui se souvient qu'au début, "on recevait des gens dans un taudis". Nicolas Navarro va très vite se consacrer exclusivement à la tâche. Au minimum, il faut aujourd'hui compter 5 000 euros de charge par mois. Tout ce qui vient en excédent est mis de côté pour financer ensuite des travaux. "Je gagne 1 200 euros par mois", explique Nicolas Navarro, qui, sans se plaindre, est exaspéré par l'image du châtelain bourgeois que certains voudraient lui donner. Lui se sent investi d'une mission qui est de laisser une trace, de sauver un patrimoine, dont il est tombé amoureux. Chaque année, 4 000 à 5 000 euros partent dans la toiture. Refaire l'assainissement : 35 000 euros, le réseau d'eau : 15 000 euros. Et puis, il y a eu la maçonnerie pour la grange, les écuries et les énormes frais d'architecte qui s'ajoutent. Derniers travaux en date, ceux d'une aile du château pour refaire la maison du chapelain, désormais transformée en gîte. Au total, 350 000 euros de travaux, dont 200 000 qui sont restés à la charge du propriétaire après les diverses subventions. Un gouffre financier permanent. Mais Nicolas Navarro ne manque pas de ressources. En plus des réceptions, il a développé de l'événementiel avec, par exemple, les commémorations du 8 mai, chaque année, pour lesquelles il accueille plusieurs milliers de visiteurs. Des visites sont aussi organisées, notamment la nuit à la bougie. Aujourd'hui, le modèle économique tient bon. Prochaine étape, la chaudière, une antiquité à changer. Coût estimé : encore 35 000 euros pour que toute la famille ait un peu plus chaud l'hiver.