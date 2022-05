Manche - Législatives 2022. Découvrez les candidats investis par la majorité présidentielle

Les quatre candidats sous l'étiquette de la majorité présidentielle dans la Manche pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains ont été annoncés samedi 7 mai, lors de la deuxième vague d'investiture. Pas de grande surprise : on retrouve les députés sortants Stéphane Travert pour la 3e circonscription (de Valognes à Gavray), et Bertrand Sorre pour la 2e (de Granville à Barenton). Pour la 4e, qui va de La Hague au Val-de-Saire, la sortante Sonia Krimi a été choisie pour représenter le rassemblement autour d'Emmanuel Macron, contrairement à 2017, où elle n'avait pas obtenu l'investiture officielle de LREM. Enfin, Laurent Pien, le maire de Condé-sur-Vire est candidat dans la 1re circonscription (de Montebourg à Villedieu).

