Football - Coupe Gambardella. Les jeunes du SM Caen prêts à fouler la pelouse du Stade de France

Ce samedi 7 mai à 17 h 15 au stade de France, le Stade Malherbe Caen jouera la quatrième finale de Coupe Gambardella de son histoire. La dernière remonte à 2001. À quelques jours d'un match ô combien capital pour le club normand face à l'Olympique Lyonnais, le président, l'entraîneur, le capitaine et le patron des supporters Rouge et Bleu nous livrent leurs sentiments.

Olivier Pickeu, président

"Cette équipe à beaucoup de caractère, elle est très déterminée. Les Lyonnais sont favoris, mais sur un match, tout est possible." Olivier Pickeu veut y croire. Encore plus depuis la demi-finale historique remportée face au Stade Rennais au stade Michel d'Ornano devant plus de 11 000 supporters. Ce titre pourrait être le premier depuis son arrivée au club en août 2020. "C'est un trophée qui démontrera le travail de notre formation, ce sont des émotions à partager", souligne-t-il. "Je demande aux joueurs de croquer dans ce match, de porter dignement les couleurs du club et de ramener le trophée à la maison."

Nicolas Seube, entraîneur et directeur

du centre de formation

"Si on veut marquer l'histoire, il faudra remporter cette compétition." Nicolas Seube affiche clairement l'objectif, revenir avec le trophée. "L'état d'esprit et la cohésion que nous avons montrés durant toute cette compétition est une arme indéniable. Les joueurs savent qu'ils ont des qualités. Maintenant, sur un match, tout est possible." Ayant foulé la pelouse du Stade de France avec Caen pour la finale de la Coupe de la Ligue 2005, il compte bien s'appuyer sur son expérience. Il veut rendre ce contexte particulier favorable à ses joueurs. "Ce grand stade sera vide et se remplira au fur et à mesure par les supporters niçois et nantais. Les personnes dans le stade seront des spectateurs et non des supporters." Contexte donc totalement différent de la demi-finale, disputée à la maison.

Olaf, président du kop de supporters

"Nous n'allons pas pouvoir être derrière nos joueurs au Stade de France mais nous allons être présents à Caen, devant les écrans géants." Hasard du calendrier, l'équipe première affronte Quevilly Rouen, à d'Ornano, le même jour. Le match sera retransmis en direct sur écran géant. "Professionnels, jeunes ou féminines, nous supportons le club, le Stade Malherbe. Lors de la demi-finale, on a encouragé ces jeunes qui ont été extraordinaires." Avant le départ pour Paris, vendredi 6 mai, le kop va se réunir auprès des joueurs pour un dernier encouragement. "Nos jeunes vont donner le meilleur d'eux-mêmes, ils vont se donner à fond. Je suis optimiste, personne ne peut les arrêter. On est très fiers d'eux."

Maël Obé, gardien et capitaine des U19

"Ce n'est pas un match comme les autres. Le Stade de France, c'est pour décrocher la coupe. On va bien se préparer, on va être forts mentalement et surtout ne rien lâcher." Maël Obé, gardien et capitaine de l'équipe, est déterminé : "C'est le dernier match de cette compétition, il faut le jouer à 200 %. Il nous reste 90 minutes pour écrire l'histoire du club." Ces paroles, ce sont celles qu'il prononcera dans les minutes précédant la rencontre afin de galvaniser ses troupes. Il a un mot tout particulier pour les supporters présents contre Rennes lors de la demi-finale et qui seront absents samedi 7 mai. "On veut remercier les supporters qui nous ont poussés à Caen en remportant cette finale."