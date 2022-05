Place du commerce. Des nouveautés à Caen au mois de mai

Cette nouvelle enseigne s'est installée aux Rives de l'Orne le 31 mars.La boutique vend des vêtements et accessoires en lien avec la Formule 1 et la moto.

Située dans la galerie Emeraude des Rives de l'Orne à Caen, Fans For Wheels s'adresse à tous les passionnés de Formule 1 et de motos. On y trouve une large gamme de vêtements et accessoires aux couleurs des écuries et des pilotes de Formule 1 et de moto GP.